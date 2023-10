Änderung in der Festhalle Junger Geigenvirtuose in Viersen zu hören

Im Abonnement Sinfoniekonzert erworbene Tickets bleiben gültig, ebenso gekaufte Einzelkarten; beide können auf Wunsch beim städtischen Ticketing zurückgegeben werden. Weitere Informationen dazu unter Ruf 02162 101-466 oder -468 sowie per E-Mail an: kartenvorverkauf@viersen.de. Eintrittskarten zwischen 38 bis 45 Euro sind an der Abendkasse sowie beim Ticketing der Kulturabteilung an der Heimbachstraße 12 in Viersen erhältlich.