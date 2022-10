Vorfall in Niederkrüchten : Junge wirft von Brücke Dreckklumpen auf Autobahn

Niederkrüchten Der Wagen eines Autofahrers auf der A52 wurde von dem Klumpen getroffen. Der Fahrer alarmierte die Polizei und begab sich selbst auf die Suche nach dem Jungen.

Vor Schreck bremsen musste 54-jähriger Niederkrüchtener, als am Donnerstag, 6. Oktober, gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn 52 ein Dreckklumpen auf die Motorhaube seines Wagens klatschte. Der Mann, so die Polizei, war in Fahrtrichtung Mönchengladbach unterwegs und der Klumpen von der Autobahnbrücke der Kaldenkirchener Straße in Niederkrüchten herabgeworfen worden.