Führungswechsel in Schwalmtal Junge Union wählt neuen Vorsitzenden

Mehr als acht Jahre lang war Fabio Crynen Ortsvorsitzender der Jungen Union (JU) in Schwalmtal. Nun haben die Mitglieder einen neuen Vorstand gewählt. Crynen habe den Staffelstab an Timon Könnecke übergeben, teilt die Junge Union mit. „Als JU-Kreisvorsitzender bin ich froh, dass wir in Schwalmtal wieder frischen Wind in der JU haben", sagte Crynen. Er ist nun stellvertretender Vorsitzender der JU Schwalmtal. Zum Team des Vorstandes gehören außerdem Karl Dörnhaus als Geschäftsführer sowie Lars Leon Schiffer und Felix Gehlen als Beisitzer. „Ich danke Fabio für die langjährige Arbeit und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Vorstand", sagte der neue Vorsitzende Könnecke. Politisch interessierte Schwalmtaler im Alter von 14 bis 35 Jahren können sich unter der E-Mail-Adresse timon.koennecke@gmx.de bei der Jungen Union melden.