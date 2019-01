Junge Union: Bald kommunalpolitisches Praktikum in Schwalmtal?

Schwalmtal (RP) Die Junge Union Schwalmtal setzt sich für die Einführung eines kommunalpolitischen Praktikums in der Gemeinde ein. Bei der Mitgliederversammlung verabschiedete die Jugendorganisation der CDU ein entsprechendes Positionspapier.

Der Vorschlag soll noch diesen Monat bei der Klausurtagung der CDU Schwalmtal weiter diskutiert werden. In Viersen gibt es bereits seit vielen Jahren ein kommunalpolitisches Praktikum, bei dem Schüler Einblick in die politische Arbeit vor Ort erhalten, an einer Ausschusssitzung teilnehmen und in einem Planspiel selbst eine Ratssitzung durchführen. Viersens CDU-Vorsitzender Sebastian Achten kam selbst durch das kommunalpolitische Praktikum in die Politik. Die Stadt Nettetal hat im vergangenen Jahr das kommunalpolitische Praktikum eingeführt.