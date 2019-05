Europawahl : Junge Union besucht Schwalmtaler Werbeagentur

Schwalmtal Die Junge Union des Kreises Viersen diskutiert mit CDU-Kandidat Stefan Berger über Europas Zukunft und besucht die Schwalmtaler Werbeagentur „Sign+Design“.

Neben der Gewährleistung der Sicherheit bildeten auch die Herausforderungen der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz sowie die Zukunft der Bildung in Deutschland und Europa die Themen der Diskussion. „In unserer Region profitieren wir insbesondere von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euregio“, hebt Europakandidat Berger bei dem Treffen hervor.

Auch Tom Verhaegh, Fraktionsvorsitzender der niederländischen Schwesterpartei CDA (Christen-Democratisch Appèl) in Venlo, stellte die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden heraus. Er wies darauf hin, dass das gute Verhältnis nur mit einem weiterhin freien, stabilen und geeinten Europa aufrechterhalten werden könne.

Nach dem Austausch ging es thematisch passend weiter nach Schwalmtal. Die Junge Union besichtigte anschließend die Werbeagentur „Sign+Design GmbH“ auf der Dülkener Straße. Das Unternehmen ist lokal verwurzelt, aber auch Marktführer bei der individuellen Beklebung von Baustellenschildern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Kunden sitzen in den benachbarten Niederlanden.

Im Kreis Viersen schafft die Agentur immer wieder Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Durch die Aufträge und Kontakte in Nachbarländer trägt die Agentur zur länderübergreifenden Zusammenarbeit bei.

Ab jetzt geht es für die Jungpolitiker der CDU zusammen mit Kandidat Stefan Berger in die heiße Wahlkampfphase der Europawahl am Sonntag, 26. Mai. „Die CDU ist die stabile Christdemokratie in Europa und ein Garant für eine weitere positive Entwicklung“, stellt der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Philipp Heks.