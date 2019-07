Viersen : Die geselligsten Möbelstücke

Info

Mamdou Barry aus dem Betrieb Bettina Gerlich in Viersen, Tim Dornberger aus dem Betrieb Dirk Hackmann in Willich, Justus Draken aus der Tischlerei Stappen in Viersen, Tobias Feicks aus dem Betrieb Orths in Viersen, Moritz Jansen aus dem Betrieb Fruhen Messebau in Viersen, Philipp Kreuer aus Viersen aus der Schreinerei Sötje in Nettetal, Fabian Libudda aus Viersen aus dem Betrieb Anton Thelen in Netettal, Laba Ndiaye aus dem Betrieb Fruhen Messebau in Viersen, Erik Pfeiffer von der Camps GmbH in Grefrath, Marius Campino Pötter aus Brüggen vom Betrieb Anton Thelen in Nettetal, Moses Schiffer aus Nettetal vom Betrieb SBH West 1 in Viersen, Lukas Sönges vom Tischlerbetrieb Roland Ehlen in Viersen, Alexander van de Weyer vom Betrieb Hubert Lorenz in Schwalmtal, Oliver Weyers von der Terporten GmbH in Viersen, Raphael Zöllner von der Tischlerei Michael Gisbertz in Kempen sowie Felix Grunwald vom Betrieb Heinrich Manten in Tönisvorst.