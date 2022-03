Raub an Autobahnraststätte Cloerbruch-Süd : Tankstellenräuber sitzen jetzt in Untersuchungshaft

Grenzland/Willich Nach dem Raub auf Tankstelle an der A52 sitzen jetzt drei junge Männer - zwei Schwalmtaler und eine Niederländer - in Untersuchungshaft. Sie sollen im November den Angestellten der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Nach dem Raub auf eine Autobahntankstelle an der A52 im November sitzen die drei Tatverdächtigen, zwei davon aus Schwalmtal, in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei Viersen und die Staatsanwaltschaft Krefeld am Freitag mit. „Die Festnahme aller drei Beschuldigten ist das Ergebnis von akribischer kriminalistischer Arbeit“, sagte Kriminaldirektorin Ulrike Herbold, Leiterin der Viersener Kriminalpolizei.

Nachdem die Ermittler zwei der Tankstellenräuber schon Anfang des Jahres festnehmen konnten, führten die weiteren Untersuchungen nun zur Festnahme des dritten Mannes am Donnerstag vergangener Woche. Alle drei sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

In der Nacht zu Montag, 8. November, hatten das Trio gegen zwei Uhr die Tankstelle auf dem Rastplatz Cloerbruch-Süd an der A52 in Richtung Düsseldorf betreten. Die Männer bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe, raubten das Geld aus der Kasse und Zigaretten. Danach flüchteten sie in einem Mercedes in Richtung Düsseldorf.