Dülken : Junger Dülkener gründet Reiseportal im Internet

Severin Gerstenkorn (rechts) und seine Arbeitskollegen sind für ihr Reiseportal viel unterwegs – dafür reisen sie auch schon mal wie hier in der Ersten Klasse eines Flugzeugs. Foto: Reisetopia. Foto: Reistopia/Reisetopia

Der erst 20 Jahre alte Severin Gerstenkorn ist Mitbegründer von Reisetopia.de, einem Portal, das Luxusreisen anbietet — aber zu verhältnismäßig günstigen Preisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Mit nicht mal 15 Jahren sei er zum ersten Mal mit Schulfreunden nach London geflogen. „Unsere Eltern hatten uns am Morgen zum Flughafen gefahren und am Abend wieder abgeholt“, erinnert sich Severin Gerstenkorn. Das war die erste Reise des heute 20-Jährigen ohne Begleitung der Eltern.

Heute ist Gerstenkorn Mitgründer von Reisetopia.de, einem Reiseportal, das Luxusreisen anbietet – aber zu verhältnismäßig günstigen Preisen. „Unsere Zielgruppe sind hauptsächlich Kunden, die für ihre Reisen 2000 bis 3000 Euro ausgeben möchten, aber in dem Bereich das beste Angebot bekommen möchten“, sagt Gerstenkorn. Mit vier weiteren Gründern und einem Team aus knapp 15 Mitarbeitern ist eine Firma entstanden, die Kunden nicht nur die günstigsten Angebote heraussucht, sondern zum Reisen berät. Vielflieger-Meilen, Freiflüge, wie man das für sich passende Angebot findet: In Blogbeiträgen gibt es Tipps für Flüge in der Business und First Class und wie Reisende dabei Geld sparen können. Oder sogar auch keins ausgeben, wenn ausreichend Flugmeilen auf dem Konto angehäuft sind.

Info Deals für Flüge, Hotels und Meilen Deals Auf der Internetseite www.reisetopia.de finden Besucher „Deals“. Diese Reiseangebote werden regelmäßig aktualisiert und angepasst. Kategorien sind Flüge, Hotels und Meilen. Dazu können finden die Besucher Reiseberichte aus aller Welt.

Angefangen hat alles mit einem Internetblog. „Ich hatte als Schüler viel Zeit und habe viel in Foren über Flugmeilen, Freiflüge und Tipps gelesen, weil ich auf der Suche nach den besten Angeboten war“, sagt Gerstenkorn. Seine Erfahrungen und Tipps aus der Praxis habe er anschließend teilen wollen. Die Flugmeilen müssen meist mit einer Kreditkarte gesammelt werden – an dieser Stelle hätten ihn seine Eltern unterstützt, da er noch nicht volljährig war. „Die Urlaubsplanungen hat man immer mir überlassen. Und spätestens bei den ersten Freiflügen war meinen Eltern klar, dass es tatsächlich funktioniert“, sagt Gerstenkorn.

Antrieb sei für ihn gewesen, andere Städte und Länder erkunden zu wollen – und das bereits als Schüler. Gerstenkorn: „Dafür war ich immer auf der Suche nach guten Angeboten, so hat sich das dann entwickelt.“ Den Blog habe er nach einiger Zeit gemeinsam mit Moritz Lindner weitergeführt, der nun auch Geschäftsführer des Reiseportals ist. Gerstenkorn ist Prokurist. Das gesamte Team der Firma ist jung, die meisten jünger als 40 oder 30 Jahre. Die Gründer sind allesamt noch unter 30.

Aus dem Internetblog zu zweit sei schließlich die Idee zum Reiseportal entstanden, gegründet 2017. Das Unternehmen sitzt in Hamburg, zieht im Herbst nach Berlin – investiert hätten die fünf Gründer insgesamt nur knapp 1000 Euro, sagt Gerstenkorn: „Jeder hat einen Teilbetrag beigesteuert. Ansonsten haben wir unsere Einnahmen in viel Werbung und in die Entwicklung gesteckt.“

Dabei hieß es zunächst experimentieren, welche Plattform besser funktioniert, wo man mehr Kunden erreicht, was am besten ankommt. Das Team etablierte mit der Zeit auch Kooperationen mit hochkarätigen Hotellinien, um exklusive Angebote anzubieten.

2016 hat Gerstenkorn Abitur gemacht, damals war das Ganze noch ein Hobby, zusammen mit Moritz Lindner. Deshalb hat sich Gerstenkorn auch direkt nach der Schule für ein duales Studium an der Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen entschieden. Während des Studiums haben die beiden 2017, kurz nach dem 18. Geburtstag Gerstenkorns, die Firma gegründet und begonnen, erste relevante Umsätze zu erzielen. „Als ich damals das Studium begonnen habe, konnte ich mir aber nicht vorstellen, dass dies einmal mein Beruf wird“, sagt Gerstenkorn. „Da habe ich noch eine Karriere als Steuerberater angestrebt.“

Nach Abschluss des Studiums soll die Arbeit ab Oktober Vollzeitjob werden. „Meistens haben wir jetzt am Wochenende gemeinsame Meetings oder ich bin für die Arbeit unterwegs“, sagt Gerstenkorn.

Mit seiner Karriere ist der 20-jährige Dülkener weiter als viele andere junge Erwachsene. Luxusreisen, Flüge in der First Class, und das als Schüler oder Student – auf viele Gleichaltrige und Kommilitonen habe das in der Schulzeit, aber auch im Studium zunächst befremdlich gewirkt. Sein Abitur hat Gerstenkorn am Albertus-Magnus-Gymnasium gemacht. „Bei einer Klassenfahrt nach Berlin war ich der einzige, der geflogen ist“, erinnert sich Gerstenkorn und lacht. Auch an der Hochschule hätten zunächst einige nicht genau einordnen können, warum er so viel reisen würde und wie er sich das leisten könne. „Aber als viele dann mitbekamen, dass es meine Arbeit ist, hat sich das schon gewandelt“, sagt Gerstenkorn.