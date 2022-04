Vorfall in Brüggen : Junge Frau am Parkplatz brutal überfallen

Nach dem Überfall sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Brüggen Nach dem Geldabheben in einer Sparkassenfiliale in Brüggen fuhr eine 24-jährige Frau zum Parkplatz am Friedhof. Dort lauerte ihr ein Räuber auf.

Überfall am Abend auf eine junge Frau: Am Mittwoch gegen 20.45 Uhr hat eine 24-jährige Niederkrüchtenerin in der Sparkassenfiliale an der Borner Straße in Brüggen an einem Geldautomaten rund 150 Euro abgehoben. Danach wurde sie, wie die Polizei mitteilt, ausgeraubt. „Ob der Täter sie bereits beim Abheben des Geldes beobachtet hat, wissen wir zurzeit nicht mit Sicherheit“, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Auszuschließen sei dies aber nicht.

Generell gebe es aber keine Überfallserie im Kreis Viersen auf Menschen, die beim Geldholen ausgespäht und deshalb anschließend überfallen wurden.

Dennoch rät die Polizei zur Vorsicht: Wer Geld abheben wolle, solle besser einen Ausgabeautomaten in einem geschlossenen Raum als einen frei zugänglichen wählen. „Zudem sollte man auf das Umfeld achten“, so der Polizei-Sprecher. Handele es sich um eine belebte Gegend, werde man beobachtet? Auch die Uhrzeit könne eine Rolle spielen, so könne etwa der Einbruch der Dunkelheit potenziellen Tätern Schutz bieten.

Im aktuellen Fall fuhr die Frau von der Sparkasse mit dem Auto zum Parkplatz am Friedhof an der Herrenlandstraße, um dort Glasflaschen zum Container zu bringen. Als sie die letzte Glasflasche einwarf, schlug ihr ein Mann auf den Hinterkopf. Mit einem ausländischen Akzent beleidigte er die 24-Jährige und verlangte von ihr Geld. Zunächst versuchte die Frau, sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Doch dann holte er aus seiner Jackeninnentasche ein etwa zehn Zentimeter langes Küchenmesser und bedrohte sie nicht nur, sondern verletzte sie auch leicht an Hals und am Kopf.

Das Opfer gab ihm daraufhin seine Geldbörse mit dem Bargeld. Doch auch, nachdem er seine Beute gemacht hat, wurde der Räuber gewalttätig: Der Mann schlug die junge Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper, sodass sie zu Boden stürzte. Und sogar, als sie schon am Boden lag, trat er noch mehrmals auf sie ein und verletzte sie am Körper und im Gesicht. Der Räuber ließ erst von seinem Opfer ab, als er ein heranfahrendes Motorrad hörte. Das hielt neben ihm an, der Mann setzte sich hinter den Fahrer und konnte auf dem dunklen Motorrad vom Ort des Überfalls fliehen.

Der flüchtige Räuber wird beschrieben als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit einer athletische Figur sowie buschigen, dunklen Augenbrauen; er war dunkel gekleidet und trug außerdem eine weiße FFP2-Maske. Der Motorradfahrer war ebenfalls dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm.