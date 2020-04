Corona in Viersen : Kochkurse trotz Corona gebacken kriegen

Das Jugendzentrum Josefshaus stellt jeden Tag ein besonderes Rezept zur Verfügung. Die Jugendlichen der drei Kochgruppen können es zu Hause nachkochen - und machen das derzeit oft gemeinsam mit ihren Eltern.

„Das Feedback war von der ersten Sekunde an positiv“, berichtet sie. Die Kinder und Jugendlichen machen sich an die Umsetzung der Koch- und Backvorschläge, von denen es jeden Tag einen neuen gibt, und kommentieren ihre Arbeit in der Küche mittels Rückmeldungen an Josefshaus. Jedes Rezept muss bestimmte Kriterien erfüllen. Es muss gesund sein, soll leicht nachkochbar und darf nicht teuer im Kauf der Zutaten sein – und es soll Lust auf Freizeit in der Küche machen. Ob die Rüblitorte, die Gemüsetaler mit Dip, die Käse-Hackfleisch-Suppe, der Doppeldecker mit Toastbrot, die Fliegenpilze, hinter denen sich gefüllte Tomaten verbergen oder die schnell gemachte Knäckepizza – Bimmermann-Winzker durchforstet Kochbücher und entdeckt immer wieder Interessantes, das die Kriterien erfüllt. Zu jedem Rezept postet sie eine Einkaufsliste. Viele der benötigten Dinge sind in einem normalen Haushalt vorrätig. Was sie besonders freut: dass viele der Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern kochen.