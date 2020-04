Jugendzentren im Grenzland : Jugendtreffs verlegen Arbeit ins Internet

Astrid Kròl, Leiterin des Jugendzentrums Chilly in Schwalmtal-Amern, willden Kontakt mit Kindern und Jugendlichen über die Internet-Plattform Discord halten. Foto: Birgit Sroka

Neun Jugendtreffs wollen trotz der Schließung erreichbar bleiben. Dabei soll die Plattform Discord helfen. So werden Gespräche zwischen Fachkräften und dem Nachwuchs möglich, aber auch der Jugendlichen untereinander.

Die Teams der Jugendtreffs in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal wollen trotz Schließung für die Kinder und Jugendlichen erreichbar bleiben. Die Antwort auf die Frage „Wie bleiben wir trotz Kontaktsperre in Kontakt?“ heißt: „Wir treffen uns im Internet.“ Mittlerweile sind neun Jugendzentren dem virtuellen Jugendtreff angeschlossen. Es sind das Chilly in Amern, das Second Home in Brüggen, das Doc5 in Niederkrüchten, das Effa in Waldniel, der Jugendtreff Born, der Big Bass, das Kolibri aus Bracht, die Oase aus Breyell und das Alo aus Dülken. 83 Nutzer sind bereits angemeldet.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind Kindergärten und Schulen derzeit ebenso geschlossen wie Sporthallen, Schwimmbäder oder Freizeiteinrichtungen. Auch Sportvereine haben ihren Trainingsbetrieb eingestellt. Die Folge für den Nachwuchs: Langeweile. Zwar gibt es immer wieder einzelne Projekte für Zuhause. So hat etwa vor Ostern der Brüggener Jugendtreff Second Home mit einem weiteren Jugendtreff und der Künstlerin Birgit Menzel ein Kreativaktion gestartet. In Zusammenarbeit mit dem Verein LAG Kunst und Medien sowie mit Landesmitteln erhielten sie Care-Kultur-Pakete, mit denen Sechs- bis 16-Jährige „Grüße in die Welt“ gestalten konnten.

Infobox Was Eltern jetzt wissen müssen Kontrolle Die Mitarbeiter der Jugendzentren achten im virtuellen Jugendtreff darauf, wer sich dort aufhält und dass die Netiquette gewahrt bleibt. Infos für Eltern Da nicht jeder mit dem Programm vertraut ist und gerade Eltern viele Fragen haben, gibt es einen Elternguide auf der Website des Jugendzentrums Chilly (www.elternguide.online/2019/02/08/discord-und-teamspeak-was-ist-das-eigentlich/). Teilnehmer Aktuell gibt es ungefähr 60 Teilnehmer, die sich aktiv am Angebot des virtuellen Jugendzentrums beteiligen. Wer das Angebot nutzen möchte, kann sich unter www.discord.gg/pZZpwaG anmelden.

Die Jugendtreffs werden laut Auskunft des Kreises Viersen „rege besucht“; die pädagogischen Fachkräfte dort sind Ansprechpartner, Kummerkasten und Wegbegleiter für die Kinder und Jugendlichen, wenn diese Schwierigkeiten haben und Rat brauchen. Gerade die aktuelle Situation – Lernen zuhause, weniger Kontakte zu Freunden, kaum Freizeitmöglichkeiten – erleben viele junge Menschen als Belastung. Deshalb greifen immer mehr Kinder und Jugendliche zum Telefon, um sich beraten zu lassen, wie Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belegen.

Die Jugendtreffs errichten nun eine virtuellen Jugendfreizeiteinrichtung, in der die vertrauten Fachkräfte weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dieses Angebot soll für die Kindern und Jugendlichen eine Unterstützung darstellen in einer für viele beängstigenden und unsicheren Zeit. Die Gaming-Plattform Discord muss jetzt an die Vorstellungen der pädagogischen Kräfte angepasst werden. Wichtig ist ein geschützter Raum, in dem sich die Mitarbeiter mit ihren virtuellen Gästen austauschen können und in dem sicher auch brisantere Fragen gestellt werden können. Luca Lamaack (19), Nicolas Allendorf (18) und Tobias Bayer (16) sind drei ehrenamtliche Teamer des Jugendtreffs Chilly in Schwalmtal-Amern. Sie bauen die neue Plattform auf.

Wie die Plattform genutzt werden kann: Wer sich ein kostenloses Konto und einen Chatnamen angelegt hat, kann sich für die verschiedenen Jugendzentren freischalten lassen, um zu kommunizieren. Da für ein Konto eine E-Mail-Adresse benötigt wird und automatisch eine Benutzerkennung zugeteilt wird, können Nutzer bei Regelverstößen gezielt gemeldet und identifiziert werden. Wer sich zum ersten Mal anmeldet, wird außerdem angeschrieben, dabei machen die Aufsichtspersonen auf sich aufmerksam und teilen eine Rolle zu. „Im Prinzip werden so alle Möglichkeiten eines echten Jugendtreffs angeboten. Es gibt auch private Kanäle, über die auch Einzelgespräche möglich sind“, erzählt Astrid Król, Leiterin des Jugendtreffs Chilly. „Dabei ist zu beachten, dass Discord erst ab zwölf Jahre freigegeben ist.“ Für jüngere Nutzer sei das Einverständnis der Eltern unverzichtbar.