Brüggen : Jugendwerkstatt stellt sich vor

Besucher können sich am Freitag und Samstag über die Jugendwerkstatt informieren, sich an den Pflanzen erfreuen und diese auch kaufen sowie den Garten entdecken. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Brüggen Die Jugendlichen der Jugendwerkstatt Bracht haben im Atelier am Alster Kirchweg fleißig gepflanzt. Zu sehen ist das bei den Tagen der offenen Tür am Freitag, 28. Juni, 12 bis 17 Uhr, und am Samstag, 29. Juni, 10 bis 14 Uhr.

Besucher können sich über die Jugendwerkstatt informieren, sich an den Pflanzen erfreuen und diese auch kaufen sowie den Garten entdecken. Zudem gibt es Führungen durch das Haupthaus an der Altkevelaerstraße 14. Wer Pflanzen erwerben möchte, sollte ein Transportbehältnis mitbringen. Die Teilnehmer des Werkbereichs Catering versorgen die Gäste mit Speisen und Getränken.

Ein Infostand gibt einen detaillierten Einblick in die Einrichtung. Sie bereitet acht Jugendliche in Catering und Gartenbau auf den Beruf vor. Neben der fachlichen Ausbildung werden sie an einen geregelten Tagesablauf herangeführt und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt.