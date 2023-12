Jugendtreff in Viersen Weihnachtsplätzchen auf den letzten Drücker

11 Uhr am Vormittag des ersten Weihnachtsferientages: In dem Raum des städtischen offenen Jugendtreffs „Homebase42“ am Willy-Brandt-Ring 42 duftet es verführerisch nach gebrannten Mandeln. Navya Bose und Stefan Tomaskowicz haben schon mal eine Pfanne voller Mandeln geröstet. Für heute haben sie zum Plätzchenbacken und Mandelnrösten eingeladen. Nach und nach trudeln die Kinder und Jugendlichen ein – es werden immer mehr. 15 Mädchen und Jungen zwischen zehn und 14 Jahren sind es schließlich. „Wir haben gar nicht mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet“, sagt Stefan Tomaskowicz. Darüber freut er sich sehr. Es ist ein offenes Angebot. Da weiß man vorher nie, wie es wird. Navya Bose und Stefan Tomaskowicz sind sozialpädagogische Fachkräfte, zuständig für die Kultur und den Sport in der städtischen Jugendarbeit und sind mit ihren Angeboten immer mal wieder in der „Homebase 42“. Nicht nur für den Mandelduft haben sie vorab gesorgt. Es steht auch schon alles bereit, was man braucht, um Kekse zu backen: Mehl, Zucker, Butter, Eier und für die Verzier-Aktion am Ende jede Menge bunter Streusel und Dekostifte aus Lebensmittelfarbe.