Deutsch-niederländisches Theaterprojekt : „Emotionen verbinden“ Jugendliche bei europäischem Theaterprojekt

Brüggen Das deutsch niederländische Theaterprojekt „Emotionen verbinden“ findet seit dem 5. Mai in der Burg Brüggen statt. Teilnehmer sind Jugendliche aus der niederländischen Gemeinde Beesel/Reuver sowie Schüler der Gesamtschule Brüggen.

Die Endergebnisse werden am 21. Juni in Reuver gezeigt und am 28. Juni ab 19 Uhr im Burgsaal der Burg Brüggen. Der Eintritt ist jeweils frei. Das Projekt wird von der Euregio finanziert.

Über Improvisationen hat die Gruppe schnell zueinander gefunden, und zur Halbzeit zeigt sich, dass die Arbeit mit zwei Sprachen abwechslungsreich und spannend ist. Das Leitungsteam des in der Burg Brüggen ansässigen Niederrheintheaters, den Schauspielern Verena Bill und Michael Koenen, veranstaltet das Projekt. An zwei Wochenenden übernachtet die Gruppe in der Jugendherberge. Interessierte können sich jetzt für die 10. Sommerschauspielschule in der Burg Brüggen in den ersten beiden Sommerferienwochen bewerben.