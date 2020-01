Vorfall in Viersen : 15-jähriger Viersener mit Airsoft-Pistole unterwegs

Vorfall in Viersen

Viersen Der Jugendliche bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr zu einem Einsatz an der Hauptstraße ausgerückt. Dort sollte sich ein mit einer Pistole bewaffneter Jugendlicher vor einem Geldinstitut aufhalten, der auf Passanten schießt. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 15-jährigen Viersener mit einer Airsoft-Pistole. Geschossen habe er nicht, gab er an. Er bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.