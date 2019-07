Viersen : Raubüberfall im Casinogarten war frei erfunden

Viersen Ein Jugendlicher hatte sich die Geschichte ausgedacht. Er soll Angst gehabt haben, die Wahrheit zu sagen.

Der 15-Jährige und seine Mutter hatten bei der Polizei angezeigt, er sei am Sonntag, 30. Juni, im Casinogarten von drei Jugendlichen angesprochen worden. Das Trio soll sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie gefordert haben. Als er beides nicht rausgeben wollte, sollen die drei auf ihn eingeschlagen haben. „Einer der Täter zog nach ersten Erkenntnissen eine Schreckschusswaffe, mit welcher er dem 15-Jährigen offenbar auf den Kopf schlug“, berichtete damals eine Polizeisprecherin. „Möglicherweise löste sich in dem Handgemenge auch ein Schuss aus der Waffe.“ Die drei Jugendlichen flüchteten. Der 15-Jährige musste ins Krankenhaus, er war schwer verletzt. Dort soll er festgestellt haben, dass Smartphone und Portemonnaie fehlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiermittler hatte sich der 15-Jährige aber mit einer geladenen Gaspistole an jenem Sonntag an der Rahserhütte an der Bendstraße aufgehalten. Weitere Jugendliche sollen dazu gekommen sein. „Der 15-jährige, bisher unbescholtene Viersener prahlte mit der Waffe“, sagt die Polizeisprecherin. „Ein polizeibekannter 17-jähriger Viersener wollte die Gaswaffe auch mal haben und übergab dem 15-jährigen als Pfand sein Smartphone.“ Über die Rückgabe seien die beiden in Streit geraten, es habe sich eine Schlägerei entwickelt. „Im Verlauf dieser Schlägerei soll der 17-Jährige mit der Gaswaffe zugeschlagen haben, wodurch der 15-Jährige so schwere Verletzungen erlitt, dass er nach einer Operation für mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden musste“, sagt die Sprecherin. Letztendlich hätten die Kontrahenten ihr Eigentum wieder ausgetauscht, „jeder ging seines Weges“.