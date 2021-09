Unfall in Niederkrüchten : Jugendlicher Mofafahrer fährt gegen parkendes Auto – schwer verletzt

Niederkrüchten Aus noch ungeklärter Ursache prallte der 15-jährige Mofafahrer vor einen parkenden Wagen in Niederkrüchten-Elmpt und stürzte auf die Straße.

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr ist ein 15-jähriger Niederkrüchtener bei einem Unfall in Niederkrüchten-Elmpt schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche mit seinem Mofa auf der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten-Elmpt in Richtung Overhetfeld unterwegs. Kurz vor dem Feuerwehrgerätehaus prallte er aus noch ungeklärter Ursache auf einen parkenden Wagen und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Overhetfelder Straße war im Bereich des Unfalls für rund eine Stunde komplett gesperrt.