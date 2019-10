Raub in Viersen : Jugendlicher hinter dem Bahnhof beraubt

Raub in Viersen

Viersen Die Täter drückten den 17-Jährigen gegen einen Zaun und nahmen ihm seine Kopfhörer weg. Die Polizei bittet um Hinweise.

(RP) Drei bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Nähe des Viersener Bahnhofs einen 17-Jährigen Viersener beraubt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der 17-Jährige befand sich nach Polizeiangaben auf der Rückseite des Bahnhofs auf einem Schotterweg, als er von den drei Tätern auf seine „komischen Kopfhörer“ angesprochen wurde. Die drei drückten den Jugendlichen gegen einen Zaun und anschließend zu Boden und nahmen ihm den Kopfhörer weg. Dabei gaben sie ihm zu verstehen, nicht zu beobachten, wohin sie nun weitergehen würden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle waren zwischen 16 und 18 Jahre alt , einer der Täter war dunkelhäutig und trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter trug eine schwarze Nike-Kappe, der dritte hatte braune Haare und trug eine beigefarbene Jacke. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.