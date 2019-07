Brüggen : Jugendliche zeigen ihr Können in der Sommerschauspielschule

Jugendliche zeigen ihr Können in der Sommerschauspielschule

Bei der Endpräsentation der zehnten Sommerschauspielschule in Brüggen zeigten die Jugendlichen, was sie gelernt haben. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Zum zehnten Mal fand die Sommerschauspielschule statt. Bis auf einen Teilnehmer waren nur weibliche Jugendliche dabei. Bei der Schlusspräsentation zeigten sie, was sie gelernt haben.

Anne Rölkes, Aurelia Föllner, Marie-Angelina Küsters, Margarita Haas, Noha Neuen und Hanna Neumann zeigten auf der Bühne des Kultursaals der Burg Brüggen auf eindrucksvolle Weise, was sie gelernt hatten.

Nach einer Koordinations- und Konzentrationsübung – einer Kombination aus komplexen Handbewegungen und Sprache – machte Anne Rölkes mutig den Auftakt mit einer Solo-Szene aus „Eine Unbekannte aus der Seine“ von Horváth. Ebenso selbstbewusst und sicher agierten Aurelia Föllner und Noha Neuen, übrigens der einzige männliche Schauspielschüler, in einer kurzen, aber extrem spannungsvollen Szene aus Tennessee Williams‘ Glasmenagerie.

Es waren anspruchsvolle Autoren und Stücke, die Bill und Koenen ausgewählt hatten, die viel von den Jugendlichen abverlangten: Alle Emotionen von Trauer über Verzweiflung, Leichtigkeit, Heiterkeit bis Glück mussten in kürzester Zeit abrufbar und nachvollziehbar sein. So glänzte Marie-Angelina Küsters mit einer witzigen Wiedergabe eines Ausschnitts aus Gogols „Heirat“, in dem sie um ihren zukünftigen Mann würfelte.