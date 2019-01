Komödie in Burg Brüggen: Geisterstunde im Bürgersaal

Komödie in Burg Brüggen

BRÜGGEN (flo) Die Jugendabteilung des Theatervereins Einigkeit Alst bringt die Gruselkomödie „Geisterstunde auf Schloss Balmor“ von Detlef Böttcher im Brachter Bürgersaal auf die Bühne.

Dabei geht es um ein Schloss, das zum Verkauf steht. Doch dort soll es spuken. Also engagiert der Besitzer einen Geisterseher, der jedoch selbst nicht an Geister glaubt – bis sie plötzlich vor ihm stehen. Zehn junge Frauen zwischen elf und 15 Jahren spielen unter der Regie von Leona Stockbrink und Linda Kremers. Die Aufführungen sind am Samstag, 30., und Sonntag, 31. März, jeweils um 16 Uhr. Eintritt: fünf Euro.