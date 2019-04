Schwalmtal : Jugendliche wollen Automaten aufbrechen

Die Polizei nahm den Brüggener und den Mönchengladbacher vorläufig fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal In der Nacht zu Karfreitag haben ein 15-jähriger Brüggener und ein 16-jähriger Mönchengladbacher vergeblich versucht, einen Zigarettenautomaten in Waldniel an der Ecke Eickener Straße/Querstraße aufzubrechen.

