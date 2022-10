Viersen : Jugendliche überfallen 14-Jährigen

Viersen Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagabend im Umfeld des Viersener Bahnhofs einen 14-jährigen Jungen überfallen. Laut Polizei schlugen und traten die sieben bis acht Personen im Bereich Scheldefahrt auf ihn ein und raubten ihm das Portemonnaie, eine Trainingstasche und weitere Wertgegenstände.

Die Täter sollen zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19 Uhr habe ein Jugendlicher den Schüler am Europaplatz vor dem Bahnhof in ein Gespräch gedrängt. „Dazu führte er ihn in das Neubaugebiet hinter dem Bahnhof“, erklärte ein Polizeisprecher. „Zwei weitere Täter ergriffen ihn im Verlaufe des Gespräches von hinten und drückten ihn zu Boden. Es versammelten sich sieben bis acht Personen um den Schüler herum, die auf ihn eintraten und einschlugen.“ Der mutmaßliche Haupttäter ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat blonde lockige Haare. Er trug eine schwarze Nike-Jacke und eine schwarze Hose.