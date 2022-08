Kriminalität in Viersen : Jugendliche überfallen 14-Jährigen in der Innenstadt

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in der Viersener Innenstadt beraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Raub am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der Lindenstraße.

Zwei Jugendliche hätten den 14-Jährigen am Arm festgehalten und Geld gefordert. Als er weglief, seien sie ihm gefolgt, hätten ihn getreten und seine Schirmkappe entwendet.

„Bei den Unbekannten handelte es sich um zwei Jugendliche, etwa 13 und 18 Jahre alt“, sagte eine Polizeisprecherin. Der eine hate kurze schwarze Haare, der andere blonde Locken. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(mrö)