Neues Angebot in Brüggen Wie Jugendliche gratis Sportarten ausprobieren können

Bei diesem Jugendsportangebot der beiden Einrichtungen Second Home in Brüggen und dem Jugendtreff Born können Jugendliche in einem Projektkursus Sportarten erproben. „Die Idee hinter dem Projekt ist, Jugendliche in Kontakt mit gemeindlichen Sportvereinen zu bringen. Nicht jeder hat in diesem Alter eine Sportart für sich gefunden und oftmals ist Jugendlichen auch gar nicht bekannt, was in der Gemeinde alles angeboten wird. Diese Lücke wollen wir versuchen, gemeinsam mit den Sportvereinen zu schließen“, sagt Fabian Stapper, Leiter des Jugendtreffs Born. Dabei habe man insbesondere Randsportarten im Fokus, in denen ein Jugendlicher gut starten kann. „Ein früherer Beginn ist in manchen der Sportarten gar nicht möglich. Viele dieser sogenannten Randsportarten haben es häufig schwer in der Öffentlichkeit neben Fußball, Leichtathletik oder Schwimmen wahrgenommen zu werden“, so Stapper weiter.