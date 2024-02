Kochaktion in Viersen Warum Jugendliche in Dülken bald für Senioren kochen

Junge Köche mal anders: Wenn am 24. März acht Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren die Kochschürze anziehen und sich gemeinsam in die Küche des Corneliushauses in Dülken stellen, dann ist das der Auftakt zu einer besonderen Aktion: Im Kinder- und Jugendzentrum Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter startet das Generationenkochen. Die Jugendlichen kochen für Senioren.