Für Jugendliche in Viersen Das bietet das Sommerferien-Programm im „Evve“

Von Montag, 29. Juli, bis Dienstag, 13. August, gibt es diesmal insgesamt zwölf Angebote. Das Erlebnisprogramm richtet sich an alle Heranwachsenden, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zwölf und 20 Jahren. Die unterschiedlichen Interessen werden abdeckt. Die Angebotspalette reicht von der Textilwerkstatt (Montag, 29. Juli, 11 bis 17 Uhr) über das Outdoor-Kino inklusive dem Vorbereiten von Snacks für den Kinoabend (Dienstag, 13. Augst, 16 bis 23 Uhr) bis hin zum Graffiti-Workshop (Samstag, 10. August, 12 bis 17 Uhr). Dazu kommt am Samstag, 3. August, eine Übernachtung im Garten vom „Evve“. Grillen, Lagerfeuer und Übernachten in Zelten ist angesagt. Es gibt einen Tag am Wasser (Mittwoch, 7. August, 9 bis 20 Uhr) sowie einen Besuch in der Skatehalle in Brüggen (Mittwoch, 31. Juli, 11 bis 17 Uhr).