Nachbarschaftshilfe in Niederkrüchten : Jugendliche helfen mit Einkaufsservice

Niederkrüchten Die ersten Einkäufe wurden bereits in Niederkrüchten ausgeliefert.

Die Jungen Liberalen im Kreis Viersen wollen mit einem Einkaufsservice Menschen in der Coronavirus-Krise helfen. Für diese Aktion haben die Nachwuchspolitiker um den Vorsitzenden Eric Scheuerle eine Einsatzgruppe gegründet, die die Einkäufe koordiniert. Erste Anfragen seien laut Scheuerle bereits eingegangen. Den ersten Einkauf in Niederkrüchten haben die Jungen Liberalen, wie das Foto zeigt, am Donnerstag getätigt: „Uns erreichen vor allem Anfragen von älteren Menschen.“ Sie würden sich Sorgen machen, dass sie ihre Besorgungen in Zukunft nicht mehr erledigen können. „Wir wollen als Jugendorganisation Verantwortung für die Schwächeren der Gesellschaft übernehmen und generationsübergreifend helfen“, erklärt Sprecherin Lea Stuhlweissenburg. Wer Hilfe braucht, kann zu den Jungen Liberalen Kontakt aufnehmen per E-Mail an corona@eric-scheuerle.de, per Anruf oder WhatsApp an die Mobilnummer.015678 759248.