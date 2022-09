Versuchter Raub in Viersen : 20-Jähriger am Rathausmarkt von mehreren Jugendlichen angegriffen

Viersen Mehrere Jugendliche haben am Rathausmarkt in Viersen einen 20-Jährigen angegriffen und versucht, ihm eine tragbare Musikbox im Wert von etwa 2000 Euro zu rauben. Er erlitt leichte Verletzungen.

Das berichtete die Polizei am Montag. Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstag gegen 23.30 Uhr. Der 20-Jährige und seine beiden Begleiter seien auf dem Heimweg nach einer Planwagenfahrt gewesen. Es sei ihnen gelungen, die Box bis zum Eintreffen der Polizei zu verteidigen. Dabei habe der 20-Jährige diverse Schläge einstecken müssen. Die Gruppe der mutmaßlichen Täter bestand der Polizei zufolge aus mindestens vier Jugendlichen – drei jungen Männern und einer jungen Frau.

Seit Anfang 2021 gibt es immer wieder Vorfälle mit jugendlichen Tätern am Rathausmarkt. Vor knapp zwei Wochen war ein 14-Jähriger in der Nähe des Bereichs, an der Lindenstraße, von zwei Jugendlichen am Arm festgehalten worden, sie forderten Geld, stahlen letztendlich seine Schirmmütze. Der eine mutmaßliche Täter hatte nach Polizeiangaben kurze schwarze Haare, der andere blonde Locken. Auch in diesem Fall bittet sie um Hinweise.