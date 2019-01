Tolle Idee für Dülken: „Der Raum“ ist Dülkens neuer Jugendtreff

DülkEn An der Lange Straße in Dülken wird ein Ladenlokal auf ungewöhnliche Weise belebt. Jugendliche haben es gestaltet und planen dort Ausstellungen, Workshops und Kurse. Auch Bands können auftreten. Möglich macht dies ein Investor.

„Das ist super geworden. Es ist klasse, dass es jetzt einen solchen Treffpunkt in Dülken gibt“, sagt Konrad, Lukas stimmt ihm zu. Die beiden 13-Jährigen haben gerade gemeinsam das Ladenlokal an der Lange Straße 51 in der Dülkener Fußgängerzone betreten. Sie schauen sich die bunt gestylten Wände, eine gemütliche Sofa-Ecke mit selbst gebautem Palettentisch, Lichterketten, Pflanzen, Kühlschrank und Klavier an. Wobei das Klavier, an dem Kristin (16) sitzt und klassische Musik spielt, Lukas lächeln lässt. „Das hat meine Familie gespendet“, erzählt Lukas, während er einen Blick in den zweiten Raum wirft, in dem ein Tisch mit zwei Stühlen steht.