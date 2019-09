Premiere in Viersen : Was Viersens Jugendliche wollen

Der erste Jugenddialog fand im Jugendzentrum Horizont statt. Dort unterhielten sich (v.l.) Eric Jürgensen, Katharina Klingen und Robert Steinhagen mit den Jugendlichen Andrej und Tomke. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Wie erleben 14- bis 24-Jährige die Stadt Viersen? Das Jugendforum und das Jugendamt hatte die Jugendlichen erstmals zum Dialog eingeladen. Themen waren die Ausstattung der Schulen, Klimaschutz und Angst-Orte im Stadtgebiet.

Die vollbeschriebenen Tischdecken, die auf den Kunststofftischen im ehemaligen Jugendzentrum Horizont lagen, sorgten bei Eric Jürgensen für ein zufriedenes Gesicht. „Das zeigt, wie viel Potenztial in den Jugendlichen steckt. Man muss sie nur ansprechen und einladen, mitzumachen“, sagte der Jugendpfleger der Stadt Viersen. Und genau das haben das städtische Jugendamt und das Jugendforum Viersen getan.

Gemeinsam lueden sie zum ersten „Dialog 14/24“ ein. Dabei waren Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren aufgefordert, Ideen zu entwickeln, um ihre Stadt mitzugestalten. So will man mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen und sie motivieren, sich am Kinder- und Jugendförderplan zu beteiligen. Freizeitgestaltung, Vereinsleben, Sicherheit, Klimaschutz, Schule und Beruf stehen auf dem Themenplan. Die Ideen und Meinungen der Jugendlichen sind gefragt. Außerdem will das Jugendforum auf diesem Weg neue Mitstreiter gewinnen. Aktuell hat das Jugendforum gerade einmal sieben Mitglieder.

Info Gemeinsame Plattform für 14- bis 24-Jährige Was ist das Jugendforum? Im Jugendforum Viersen können sich 14- bis 24-Jährige einbringen. Es hat einen beratenden Sitz im Jugendhilfeausschuss. Kontakt: jugendforum@viersen.de, www.jugendforum.viersen.de.

Am Tisch mit dem Stichwort „Schule und Beruf“ griff Andrey zum Stift. Er schrieb seinen Wunsch auf die Tischdecke aus dickem Packpapier: „Eine bessere Ausstattung in den Schulen“. Dazu erklärte der 17-Jährige: „In der Realschule, wo ich vorher war, hatte jeder Klassenraum einen Beamer. Am Gymnasium, wo ich jetzt bin, stehen veraltete Overheadprojektoren, made in West Germany.“ Wünsche wie „Mehr Praxis, weniger Theorie“, „Naturwissenschaften fördern“ und „Unterrichtsvorbereitung auf das spätere Leben“ standen bereits auf der Tischdecke.

Am Tisch mit dem Motto „Sicherheit“ blieb eine Gruppe stehen und diskutierte über Aussagen, die dort zu lesen waren. „Wollt ihr euch nicht setzen und eure Anmerkungen dazu schreiben?“, schlug Jugendhilfeplanerin Nicole Waßong vor. Ihre Aufforderung wurde angenommen. Stichworte wie „alkoholfreie Zonen“ und „Drogenkonsum Schule“ erhielten Pfeile, die zu weiteren Anmerkungen führten.

Um Sicherheit ging es auch an drei Stellwänden am Ende des großen Gruppenraumes. Dort waren Stadtkarten von Viersen, Süchteln sowie Dülken und Boisheim angepinnt. Mit grünen Stecknadeln konnten beliebte Orte, mit roten unbeliebte Orte markiert werden. „Wir werden nachher bei der großen Diskussionsrunde darüber sprechen, was die Orte ausmacht und warum sie so markiert wurden“, kündigte Jürgensen an. Der Viersener Bahnhofsvorplatz war mit einer roten Nadel versehen und auch der Stadtgarten Robend. Grün gab es für den Hohen Busch und auch Festhalle samt Lyzeumsgarten.

Bei all den Überlegungen und den angeregten Diskussionen herrschte eine ungezwungene, lockere Atmosphäre. Schalen mit Knabbergebäck und Süßem standen bereit, es gab alkoholfreie Getränke. „Gleich machen wir eine Pause mit Pizza“, sagte Jürgensen.

Bei den jungen Teilnehmern kam der „Dialog 14/24“ gut an. „Es ist klasse, wenn man sich selber einbringen kann und es einen Austausch mit anderen Jugendlichen gibt“, sagte Tomke. Tharik lagen besonders Klimaschutzthemen am Herzen: Es sei wichtig, darüber zu reden und zu überlegen, was jeder Einzelne tun könne, meinte der 15-Jährige. Ideen, wie die Schokoticketgrenze zu erweitern und das Ticket für 15 Euro im Monat statt für 37 Euro anzubieten, fanden alle gut.

Lichtverschmutzung war ein weiteres Stichwort. Dazu gab es etwa den Vorschlag, Bewegungsmelder an der Straßenbeleuchtung anzubringen, damit sie punktgenau angeht statt die ganze Nacht zu brennen. Diskutiert wurde auch über E-Scooter. Die Ergebnisse des Dialogs werden nun ausgewertet und als städtische Arbeitsaufträge weiterbearbeitet.

