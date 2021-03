Verwaltungsspitze in Viersen : Oberhausener Amtsleiter wird neuer Beigeordneter

Verwaltungsspitze in Viersen

Viersen Einstimmig wählte der Viersener Stadtrat Ertunç Deniz zum Nachfolger von Çigdem Bern. Der 40-Jährige wird in Viersen verantwortlich für die Fachbereiche „Soziales und Wohnen“, „Kinder, Jugend und Familie“ sowie „Schule, Bildung und Sport“.

Der Viersener Stadtrat hat am Dienstagabend den 40-jährigen Ertunç Deniz einstimmig zum künftigen Beigeordneten für Soziales, Jugend, Bildung und Sport gewählt. „Ich freue mich riesig“, sagte er. „Ich danke für den großartigen Vertrauensvorschuss.“

Deniz leitet zurzeit den Bereich „Kinder, Jugend und Familie“ bei der 210.000-Einwohner-Stadt Oberhausen . Wann er seine neue Tätigkeit in Viersen aufnimmt, steht noch nicht fest. „Das muss noch zwischen den Beteiligten abgestimmt werden“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke.

Der künftige Viersener Beigeordnete lernte zunächst Energieanlagenelektroniker, dann machte er den Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge, arbeitete als Bezirkssozialarbeiter in Radevormwald und Wermelskirchen unter anderem mit schwer erziehbaren Jugendlichen. An der Hochschule Niederrhein machte er seinen Master als Sozialmanager, wurde Amtsleiter im südwestfälischen Hemer. Seit zwei Jahren leitet Deniz das Jugendamt der Stadt Oberhausen. Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt er in Dortmund, ist Vize-Vorsitzender der CDU Dortmund-Brakel.