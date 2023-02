Ehrenamtliche Richter Kreisverwaltung Viersen sucht Jugendschöffen

Jugendschöffen nehmen an den Amts- und Landgerichten als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teil. Der Jugendhilfeausschuss schlägt für die Wahl doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Jugendschöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss bei den Amtsgerichten in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen.