Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ : Jugendämter im Kreis Viersen bekommen 1,1 Millionen Euro

Kreis Viersen Um die Folgen für die Entwicklung junger Menschen abzumildern, haben Bund und Land jetzt das Programm „Aufholen nach Corona“ aufgelegt. Davon soll auch etwas in den Kreis Viersen fließen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten viele Kinder und Jugendliche auf Kontakte zu Gleichaltrigen, auf Sport und Gruppenerlebnisse verzichten. Um die Folgen für die Entwicklung junger Menschen abzumildern, haben Bund und Land jetzt das Programm „Aufholen nach Corona“ aufgelegt. Wie die CDU-Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marcus Optendrenk nun mitteilten, werden aus dem Bereich des Familienministeriums in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 rund 107 Millionen Euro investiert, von denen rund 1,1 Millionen Euro an die Jugendämter im Kreis Viersen gehen sollen.

Das Jugendamt des Kreises Viersen, das auch für Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal zuständig ist, erhält für das Haushaltsjahr 2021 126.063 Euro, für das Haushaltsjahr 2022 252.127 Euro. An das Jugendamt in Viersen fließen für das Haushaltsjahr 2021 132.610 Euro, für das Haushaltsjahr 2022 265.220 Euro; an das Jugendamt in Nettetal für das Haushaltsjahr 2021 61.718 Euro, für 2022 123.437 Euro.