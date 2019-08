Kampfsport in Schwalmtal : Jüngster Kampfsport-Großmeister lehrt in Waldniel

Schwalmtal Moustafa Dalkiran machte schon als Fünfjähriger Kung Fu. Heute führt er eine eigene Sportschule in Schwalmtal-Waldniel.

Seit einem Monat bietet Moustafa Dalkiran (42) in Schwalmtal-Waldniel in seiner Kampfsportschule Unterricht an. Er ist der jüngste Großmeister in Deutschland, der den zehnten Dan erlangt hat – im Kickboxen, Kung Fu und in Pro Taekwondo.