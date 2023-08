Jüdisches Leben in Viersen Rundgang durch das dunkelste Kapitel der Stadthistorie

Budel ergänzte zur Zeit des beginnenden Nationalsozialismus: Um 1930 war Viersen durch und durch katholisch, Protestanten waren zahlenmäßig in der Minderheit, aber nicht ohne wirtschaftlichen Einfluss. Seinerzeit lebten rund 200 Juden in Viersen. Wiederholt genannt wurden die Familien Leffmann, Strauss, Liefmann, Weyl, Katzenstein, Mähler, Meyer und Rosenmann. Die Referenten - wie auch weitere, begleitende Heimatfreunde - zeigten historische Fotos, so dass beispielhaft Vergangenheit und Gegenwart verglichen werden konnten. Zum Foto von Simon Strauss‘ ehemaligem Haus an der Süchtelner Straße hörten die Teilnehmer die Geschichte eines hoch geachteten Bürgers und Kriegsveteranen. Zu dessen Beerdigung auf dem Friedhof an der Florastraße sei im Jahr 1884 die „ganze Stadt“ mit Kapelle gekommen. Erinnert wurde an das prachtvolle Kaufhaus Weyl, in das Joshua Weyl als einer der ersten Kaufleute in Viersen Schaufenster habe einbauen lassen. Erinnert wurde an das Hutgeschäft Mähler. Sibilla Mählers Ehemann Jacob Heymann hatte im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz erhalten. Als der nationalsozialistische Mob in der Pogromnacht wütete, habe er sich mit der Kriegsauszeichnung in die Tür gestellt. Doch das half ihm nicht. Hutgeschäft und Lebensgrundlage des Ehepaares wurden zerstört. Beide starben in Konzentrationslagern. Die Eigentümer vom Schuhgeschäft Rosenmann hätten – wegen einer Nichtigkeit angeklagt – während des Nazi-Regimes ihre Gewerbescheine verloren, erfuhren die Teilnehmer. Über die Täter scheint weniger bekannt zu sein. Budel sprach vom missratenen Sohn des ehemaligen Kriminalpolizeichefs. Dem gewaltbereiten Sohn sei nie etwas passiert.