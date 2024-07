Betriebsjubiläum Agis seit 75 Jahren in Viersen

Keilriemen, Dichtungen, Schläuche, Armaturen und Feuerlöscher: Ob Alfons Gehlen, der 1949 in seinem Elternhaus zum ersten Mal die Türen seines „Technischen Großhandels“ an der Gereonstraße 15 öffnete, ahnte, wie sich sein Geschäft entwickeln würde? Heute, 75 Jahre später, feierte das immer noch in Viersen beheimatete Unternehmen ein stolzes Jubiläum. Die Agis Industrie Service hat sich vor allem in den Bereichen Arbeitsschutz und Brandschutz einen guten Namen geschaffen. Niederlassungen in Marktredwitz, Kulmbach und Koblenz sind hinzugekommen, das Sortiment wurde kontinuierlich vergrößert.