Verein mit vielen Rekorden und Titeln : Erste Sprünge in Oma Brassels Garten — Nun wird die LG Viersen 75

25 Jahre bestand das internationale Hochsprungmeeting der LG Viersen an der Löh, initiiert von Paul Funk und Peter Liese. Es zog Weltklasse-Hochspringer von allen Kontinenten nach Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen In Oma Brassels Garten absolvierten die Gründungsmitglieder der Leichtathletik-Gemeinschaft Viersen 1947 ihre ersten Sprünge. Kurz danach wurde die erste Laufveranstaltung ins Leben gerufen.

Von Paul Offermanns

Vor 75 Jahren hat sich die Leichtathletik-Gemeinschaft Viersen, kurz auch LGV genannt, im Lokal Brassel im Noppdorf gegründet. Oma Brassel stellte ihren Garten als Sportplatz zur Verfügung, die Sprunggrube war durch ein Band gesperrt. 25 Mitglieder versammelten sich an der Weitsprunggrube. Der Gründungsvorsitzende Paul Funk, der bis 2000 die LGV anführte, sagte: „Möge die Jugend sich wieder finden in Liebe zur Heimat und in Liebe zur schönen Leichtathletik.“ Dann zerschnitt er ein Band, machte als erster den Sprung in die Grube und somit in die Vereinsgeschichte.

Ihre bis heute älteste Lauf-Veranstaltung rief die LGV noch im Gründungsjahr im Herbst ins Leben: den Viersener Herbstwaldlauf „Rund um den Bismarckturm“, der am 15. Oktober im 75. Jahr stattfindet.

Hochspringer Theo Püll war der erste Deutsche Meister der LGV. Der elffache Deutsche Meister trat bei zwei großen internationalen Meisterschaften mit der gesamtdeutschen Mannschaft an. 1956 holte er den Titel sowohl in der Halle als auch im Freien. 1957 siegte er nur im Freien. Von 1958 bis 1961 verbuchte er den Titel jeweils im Freien und in der Halle. Er steigerte zweimal den deutschen Rekord: Im Oktober 1958 sprang er in Saarbrücken 2,07 Meter, im Juli 1960 stellte er diesen Rekord in Cuxhaven ein. Bei den Europameistermeisterschaften 1958 in Stockholm belegte er mit 2,06 Metern den fünften Platz. Zwei Jahre später erreichte er auch bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom das Finale und ersprang mit 2,03 Metern den siebten Rang. Der heute 85-Jährige, der seit 1957 Ehrenmitglied ist, leitete später eine von seinem Schwiegervater aufgebaute Schiffsreinigungsfirma in Bremerhaven. Der älteste LGV-ler ist der 89-jährige Hubert Reuters, der zuerst Langstreckler war, aber auch als stellvertretender Vorsitzender und Starter aktiv war.

Nach dem erfolgreichen Aufschlag 1959 zum „Tag des Meisters“ kam ein Jahr später am 7. Juni zu Pfingstsonntag im Stadion Hoher Busch das internationale Leichtathletiksportfest der LG Viersen mit ebenfalls 10.000 Zuschauern. Manfred Germar siegte über 100 Meter über Armin Hary, der erste Mensch der Welt mit handgestoppten 10,0 Sekunden in Zürich.

2000 trat der Funk-Enkel Elmar Orta an die Spitze der LGV, der seitdem mit seinem Stellvertreter Helge Heining an seiner Seite die Geschicke des Vereins lenkt. Zur Chefsache machte Orta – wie vorher schon Paul Funk – die Ferienfahrt nach Lenggries. „In diesem Jahr fahren wir schon zum 60. Mal dorthin“, sagt Orta, der in seiner Ehefrau Ingeborg ein starke Unterstützung findet.

Die LGV hat zurzeit rund 750 Mitglieder und wird insbesondere von Leichtathletik getragen. Während der Volleyball boomt, musste der Spielbetrieb im Badminton nach rund 50 Jahren drangegeben werden. 25 Jahre bestand das internationale Hochsprungmeeting der LG Viersen an der Löh. Das wurde von Paul Funk und Peter Liese ins Leben gerufen und sehr erfolgreich durch den Meetingdirektor Detlef Vieth auf 25 Jahre gebracht – mit Weltklasse-Hochspringern aus allen Kontinenten. Es gibt aus früherer Zeit noch das Ferien-Sportfest der LGV und seit 2004 gibt es das Paul-Funk-Sportfest.