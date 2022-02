Karneval in Schwalmtal : Jubel für zwei Prinzessinnen

Karneval in Schwalmtal

Die Prinzessinnen Neele und Lena wurden beim Umzug umjubelt. Foto: off

Schwalmtal Es könnte der kleinste Karnevalszug im Kreis Viersen gewesen sein: der Umzug für die beiden Prinzessinnen Lena und Neele im Kinder- und Jugenddorf Bethanien in Schwalmtal-Waldniel.

Es könnte der kleinste Karnevalszug im Grenzland gewesen sein: Hoch oben auf dem Wagen ließ sich das Prinzessinnenpaar Lena und Neele im Kinder- und Jugenddorf Bethanien in Waldniel feiern. Wagenengel begleiteten das Gefährt. Laute Karnevalsmusik und ein lang gezogenes „Helaauu“ erschallten, die Zuschauer jubelten und tanzten begeistert. Auch der Ententanz kam bei den Kindern gut an. Das Motto der Prinzessinnen: „Einzig aber nicht artig“. Die beiden Tollitäten mit Gefolge warfen eifrig mit Süß und Plüschfigürchen. Nach dem Umzug wurden die Prinzessinnen bei Sonnenschein noch weiter gefeiert. off/Foto: off