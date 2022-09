Lesung in Kaldenkirchen : Juan Moreno – der reisende Reporter stoppt in Nettetal

Nettetal Der Verein Nettetaler Literaturtage holte Juan Moreno zu einer Lesung in die Alte Fabrik in Kaldenkirchen. Der Journalist hatte die Fälschungen eines Kollegen beim „Spiegel“ aufgedeckt.

Volles Haus in der Alten Fabrik: Rund 120 Zuhörer waren der Einladung des Vereins Nettetaler Literaturtage gefolgt, um Juan Moreno, Journalist und Buchautor aus Berlin, zu erleben. Moreno war der Journalist, der 2018 die Manipulationen seines Kollegen Claas Relotius beim „Spiegel“ entdeckte. Darüber schrieb er das Buch „Tausend Zeilen Lüge“. Inzwischen wurde es Buch verfilmt, der Film „Tausend Zeilen“ von Michael Bully Herbig kommt am 29. September in die Kinos.

Reisen, die man nicht buchen kann, hat Moreno auch unternommen, etwa in einem „Sprinter“ von Rumänien bis nach Portugal. Mit der Überschrift „Der letzte Europäer“ fasst er Leben und Ansichten des rumänischen Busfahrers zusammen, der Leiharbeiter und Pakete aus der Heimat 4000 Kilometer quer durch halb Europa fährt. Dabei nimmt Moreno auch 100 Stunden rumänischen Folklore-Pop – zum Wachbleiben des Fahrers notwendig – in Kauf. Er erfährt von Zigaretten aus der Ukraine, die nach Frankreich „geliefert“ werden und die „Tarife“ für ungarische Zöllner und Polizisten, um in Ruhe gelassen zu werden. Am Ende fährt Moreno zum Häuschen am See in Brandenburg, seine Frau und vier Töchter haben den Song „Haus am See“ von Peter Fox als Aufforderung verstanden. Dort stellte Moreno fest, Glück ist doch ein Ort.