Neue Ausstellung auf Burg Brüggen : Johannes Donner zeigt seltene Maltechnik im Kultursaal

Brüggen „Spuren der Zeit“ heißt die Ausstellung von Johannes Donner im Kultursaal der Burg. Der 70-jährige Maler arbeitet mit der Freskotechnik – „planlos“, wie er sagt.

„Ich habe keine Idee, keinen Plan. Ich fange einfach an.“ So beschreibt der Künstler Johannes Donner (70) den Entstehungsprozess seiner Bilder. Der Maler, der in Wegberg geboren wurde und seit 1989 wieder dort lebt, stellt zurzeit im Kultursaal der Burg Brüggen Werke aus den vergangenen sieben Jahren aus. Passend dazu heißt die Ausstellung „Spuren der Zeit“.

Seit 40 Jahren ist er in Sachen Kunst unterwegs. Hat viel fotografiert, war Fotojournalist für die Tageszeitung „Aachener Nachrichten“, erlernte das Handwerk des Radierens, wechselte zur Malerei und widmet sich seit etwa zwölf Jahren intensiv der Freskotechnik. Die fasziniert ihn bis heute und fließt in seine Gemälde ein. Arbeitsreisen führten ihn etwa nach Florenz , auf die Insel Sardinien oder ins französische Le Coulet.

In der Malerei auf Leinwand entstehen durch das Trocknen kleine Waben, wie Donner sie nennt, Risse in der Oberfläche, die dem Bild eine zusätzliche Spannung verleihen. Überhaupt passiert jede Menge in den Bildwelten des Künstlers. Da wirkt die Farbe wie abgesprengt, da sorgen die Malzutaten wie Marmormehl oder Sumpfkalk für reliefartige Erhebungen.

Wenn Johannes Donner in die Malschicht Linien tief einritzt, dann stellen sich beim Betrachter Assoziationen ein – etwa zu Flügeln oder Pflanzen. „Die Wirklichkeit steckt in jedem Bild“, erklärt der 70 Jahre alte Künstler. Aber sie ist einen weiten und langen Weg gegangen. Die „Spuren der Zeit“, so der Titel der Ausstellung, haben sich in ihnen eingegraben.