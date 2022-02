TV-bekannter Parodist kommt nach Brüggen : „Der Niederrheiner ist nicht so eitel“

In der Corona-Pandemie hat Jörg Knör schon über die Rente nachgedacht. Die Pandemie ist auch ein Thema seines neuen Programmes. Foto: Veranstalter

Interview Brüggen „Comeback des Lebens“ heißt das Programm, mit dem Jörg Knör am 3. März, in Schloss Dilborn auftritt. Im Interview spricht der Entertainer und Stimmenimitator über sein neues Programm, über den Ruhestand, Helmut Schmidt und den Niederrheiner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Herr Knör, Sie stehen seit vielen Jahren auf der Bühne und vor TV-Kameras. Macht es Ihnen noch Spaß?

Jörg Knör Ja, absolut. Ich genieße es. Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als den Menschen Freude zu bereiten. Dafür bin ich auf der Welt. Seit 40 Jahren habe ich mich in diesen Job als Entertainer hineingearbeitet, ihn weiterentwickelt und perfektioniert. Neue Anregungen fließen ins Programm ein, ich werde immer besser. Also ja, es macht noch großen Spaß.

Info Auftritt im Kulturforum Schloss Dilborn Programm „Comeback des Lebens“ am Donnerstag, 3. März, 20 Uhr, im Kulturschloss in Schloss Dilborn. Tickets Tickets telefonisch unter der Nummer 02163 3409834 oder per E-Mail an: info@kultschloss.de.

Ihr aktuelles Programm heißt „Comeback des Lebens“. Wie viele Erfahrungen aus der Corona-Pandemie stecken darin? Wie haben Sie diese Zeit ohne Auftritte erlebt?

Knör Ich hab‘ die Rente geprobt! Nein, im Ernst: Not macht ja erfinderisch und ich habe mich mit Dingen beschäftigt, zu denen ich sonst nicht komme: Ich habe synchronisiert, an einem Kinderbuch gebastelt. Klar kommt auch Corona in meinem Programm vor. Ich gehe ironisch darauf ein, ohne die Pandemie zu bagatellisieren. Beispielsweise lasse ich Inge Meysel nach dem Song „Eins und eins, das macht zwei“, den Hildegard Knef sang, ein Motivationslied für Impfskeptiker singen: „Eins und eins, das macht zwei. Ein kleiner Pieks, da ist gar nichts dabei und beim dritten Mal kennt Dich der Wirkstoff…“ Ich möchte mir und allen anderen Mut machen mit meiner Show, man muss das Leben feiern. Eben: „Comeback des Lebens“!

Sie schlüpfen als Parodist oft in verschiedene Rollen: Inge Meysel, Karl Lagerfeld oder Boris Becker gehören dazu. Wie kommen Sie in die jeweilige Rolle hinein – und wieder heraus?

Knör In meiner Show erleben Sie eine riesige Menge von Menschen – mehr als bei der Oscar-Verleihung! Ich parodiere etwa 40 Menschen – aber nicht, um lediglich ihre Stimmen wiederzugeben: Ich erzähle mit den Parodien Geschichten, hole die Komik aus Menschen wie Lauterbach und Scholz heraus und setze sie in Szene, bis Kunst dabei herauskommt. Wie ich in die Rollen hinein- und wieder herauskomme? Da arbeite ich wie ein Schauspieler. Es ist nur eine Rolle, man darf sich nicht zu der Person machen. Ich habe großen Spaß daran, mit Haut und Haar in die Person zu schlüpfen. Da bin ich wie ein Zauberer, der dem Publikum eine Illusion darbietet.

Inwieweit muss man als Parodist auf Trends reagieren: Was klappte vor 20 Jahren, was heute nicht mehr beim Publikum ankommt?

Knör Meiner Meinung nach muss man nicht auf Trends reagieren, wichtig ist vor allem, eine Haltung einzunehmen. Zurzeit spielt auch das Thema Gendern eine Rolle in meinem Programm. Ich greife ja alle Themen auf, die mich umgeben, bin Teil des Zeitgeistes. Durch meine Kinder im Alter von 16 bis 27 Jahren bin ich voll im Leben. Und im Übrigen kann ich mich auf mein Gefühl verlassen, das mir sagt, was ich machen darf. Über das, was man weglassen sollte, denke ich gar nicht nach.

Haben Sie eine Lieblingsrolle?

Knör Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Helmut Schmidt vielleicht: Der ist immer noch eine ziemlich gute Nummer, weil er unglaublich echt gelingt. Und weil die Menschen sich nach dieser starken Figur sehnen.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Noch auf der Bühne oder eher davor? Können Sie sich einen Ruhestand vorstellen?

Knör Sicher kann ich mir einen Ruhestand vorstellen – aber keinen, in dem ich gar nicht mehr arbeite. Was ich nicht mehr machen möchte, ist, so viel zu reisen. Ich könnte mir vorstellen, in einem Umfeld von etwa 200 Kilometern auf drei oder vier Bühnen regelmäßig zu gastieren. Eine Show im Fernsehen aufzunehmen, wäre auch gut möglich. Außerdem habe ich einen Traum: Ich möchte total gerne mal mein Programm in den Niederlanden zeigen. Da ich perfekt niederländisch spreche, wäre es kein Problem für mich, es zu übersetzen und auch zu präsentieren.

Worauf freuen Sie sich bei Ihrem Auftritt am 3. März in Schloss Dilborn in Brüggen?