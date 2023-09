Stipendiat aus Schwalmtal Von Amerika zurück nach Amern

Es gab ein paar Dinge, an die musste sich Joel Vieten erstmal gewöhnen. Zum Beispiel daran, morgens in einem fremden Haus aufzuwachen, wie selbstverständlich in die Küche zu gehen, den Kühlschrank zu öffnen und sich einfach etwas zu essen rauszunehmen. Daran, plötzlich nur noch Englisch zu sprechen. Oder daran, dass seine Gastmutter in ihrer Handtasche für gewöhnlich eine Waffe mit sich trug. „Fast jeder hat da eine Waffe“, erzählt der 17-Jährige. Mit „da“ meint der Amerner Palmerton, eine Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern im US-Bundesstaat Pennsylvania. Für zehn Monate war Joel in den USA, als Stipendiat des parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestags. Daran teilzunehmen, „hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt er. Mehr noch: Es sei eine der besten Entscheidungen seines – zugegebenermaßen bisher noch nicht allzu langen – Lebens gewesen.