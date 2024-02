Lesung von Joe Bausch in Viersen „Das Verbrechen ist banal, entsetzlich banal“

Es war keine Lesung, die Joe Bausch, Schriftsteller, Bühnen und TV-Schauspieler sowie bis zu seiner Pensionierung 2018 Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl, in Viersen bot. Es war besser. Mehr als zwei Stunden plauderte der Mann mit dem markanten Gesicht über das, was er zwischen Gefängnismauern erlebt hat. Und das war einiges. Eines hat er dabei erfahren. „Das Verbrechen ist banal, entsetzlich banal.“ Belege hatte er dazu reichlich. Etwa zwei Freunde, die sich mit 30 Euro einen schönen Abend machen wollten. Noch ein Haarschnitt, dann sollte es losgehen. Doch anstatt seinem Freund die Haare zu schneiden, erstach ihn ein Mann, weil er sich dachte: „30 Euro für mich sind besser als 15 Euro für jeden.“ Nach dem Mord verließ er seine Wohnung, kaufte sich Bier, Pizza und noch mehr Bier. Kehrte dann zu der Leiche zurück, die er erst ignorierte, dann doch in einer Sackkarre zum Müllcontainer bringen wollte. Dabei wurde er beobachtet. Das Ende seiner Freiheit – und im Gefängnis traf er Joe Bausch, dem er seine Geschichte erzählte.