Grundsicherung im Kreis Viersen Deutlich mehr Anträge aufs neue Bürgergeld

„Mit dem Bürgergeld wurde die größte Sozialreform seit langer Zeit auf den Weg gebracht“, betont Jens Ernesti, Sozialdezernent des Kreises Viersen. Es handelt sich um eine Form der sozialen staatlichen Hilfe und ist an die Stelle des bisherigen Arbeitslosengeldes II („Hartz IV“) getreten. Das Bürgergeld umfasst zahlreiche Neuerungen, die die Jobcenter umsetzen müssen: „So stehen die ganzheitliche Betreuung, der Kooperationsplan, das Weiterbildungsgeld und der Bürgergeldbonus auf der Agenda“, so Ernesti. Das bedeutet konkret: Menschen, die Bürgergeld beziehen, sollen die Möglichkeit bekommen, sich stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitssuche zu fokussieren. Dies sei auch für den Arbeitsmarkt wichtig, denn ein Bedarf an Arbeitskräften sei vorhanden: „Die Verbesserung der Instrumente zur Qualifizierung und Weiterbildung arbeitssuchender Menschen im Kreis Viersen halte ich für sehr zielführend“, so der Sozialdezernent.