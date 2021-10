Arbeitsmarkt im Kreis Viersen : Jobcenter zeichnet Betriebe aus

Kreis Viersen Am Wettbewerb „Aufbruch“ können Unternehmen im Kreis Viersen teilnehmen, die Langzeitarbeitslose beschäftigen. Prämiert werden sollen Arbeitgeber, die dazu beitragen, dass die Zahl der Langzeitleistungsbezieher sinkt.

Etwa ein Drittel der Langzeit-Leistungsbezieher des Jobcenters im Kreis Viersen sei mindestens 55 Jahre alt, berichtet Schmitz. Rund 55 Prozent davon seien Frauen, rund 60 Prozent seien ohne Schul- und Berufsabschluss. Dass ein Mensch in die Langzeitarbeitslosigkeit – und damit mitunter auch in die gesellschaftliche Isolation – rutscht, könne, wie er erläutert, viele verschiedene Gründe haben: soziale Probleme, gesundheitliche Probleme oder eine Schuldenproblematik, zum Beispiel. Um diesen Arbeitslosen überhaupt die Chance eröffnen zu können, sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist das Jobcenter auf die Kooperation mit den Betrieben angewiesen.

Auch, wenn das Jobcenter nicht immer auf Anhieb den passend ausgebildeten Kunden an den Betrieb vermitteln kann: Als Hilfsarbeiter können die Langzeitarbeitslosen Facharbeiter entlasten, es gibt auch die Möglichkeit auf Umschulungen, Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen. In der Regel ziehe sich eine Förderung über zwei bis fünf Jahre, es gebe aber auch kürzere Zeiträume für kleinere Maßnahmen, erläutert Michael Dammer vom Projektteam des Jobcenters.

Das Projektteam hat nach eigenen Angaben mehr als 400 Betriebe, die für den Wettbewerb in Frage kommen, kontaktiert – es sind aber auch noch Initiativbewerbungen möglich. Von den Bewerbern kommen zehn in eine engere Auswahl, eine Jury, zu der unter anderem Vertreter des Kreises Viersen, der Wirtschaftsförderung sowie der Industrie- und Handelskammer gehören, bestimmen Ende des Jahres in einer Jurysitzung drei Gewinner. Am 18. März werden Vertreter der zehn Betriebe in der engeren Auswahl zur Prämierung ins Forum in Viersen eingeladen. Geplant ist, dass die Landtagsabgeordneten Britta Oellers (CDU), Dietmar Brockes (FDP) und Landtags-Vizepräsident Oliver Keymis (Grüne) die Laudatios halten.