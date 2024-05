Jobmesse für Geflüchtete Gute Chancen auf einen Job

„Mega interessant“ und „eine coole Angelegenheit“ - René Sasserath, Personalleiter beim Globus Handelshof in Tönisvorst, ist begeistert. Das Job-Speeddating für Geflüchtete findet er als Format total interessant. Beim Speeddating von fünf bis sieben Minuten könne man in kurzer Zeit relativ viele mögliche Bewerber kennenlernen. Nach dem ersten Kennenlernen könne man den Kontakt dann in einem tieferen Gespräch vor Ort im Markt fortsetzen. Der Handelshof sei auch für Quereinsteiger interessant. Globus könne Perspektiven für Jobs im Verkauf, in der Lagerverwaltung, aber auch in der Eigenproduktion, etwa in der Metzgerei, bieten.