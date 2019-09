Jazzfestival Viersen : Jin Jim: Virtuosen am Werk

Viersen Vier exzellente Musiker, eine Band. Jin Jim hat am Samstagabend die New-Jazz-Rock-Formation voll gespielt. 19 Uhr, große Bühne, Festhalle Viersen. Der Saal ist erst halb voll, als Daniel Manrique-Smith, Johann May, Ben Tai Trawinski und Nico Stallmann loslegen – vor der Bühne ausnahmsweise, weil auf der Bühne bereits die Technik für das nach ihnen spielende 60-köpfige Metropole Orkest samt Donny McCaslin aufgebaut ist.

Der Name der Band „Jin Jim” stammt aus dem Hebräischen, bedeutet Rotschopf und ist eine Anspielung auf Drummer Nico Stallmann. Das Quartett nimmt die Zuhörer mit auf Reisen – afrikanische Klänge, Flamenco, Gypsi, Balkan. Schubladen gibt es nicht, nur Crossover, sauber, kraftvoll, energiegeladen. Dabei erzählen die Vier Geschichten in „Die Ankunft des Kaisers” und im „House of the King”. Sie spielen eine Liebeserklärung in „Exploration”, sie malen Landschaftsbilder in „Days of September”, und sie suchen Geister und Kobolde in „Duende”. saja