Freizeit in Schwalmtal : Auf Entdecker-Tour: Feenreich im Kranenbruch

Schwalmtal Naturpädagogin Maria Krauss macht für Kinder Spaziergänge im Kranenbruchwald spannend. Wer unterwegs achtsam die Umgebung betrachtet, findet mit Glück ein ganzes Zauberreich mit Feen, Elfen und Waldhexen.

Skurrile Figuren sind im Kranenbruchwald in der Nähe der kleinen Brücke über die Schwalm in Richtung Hariksee zu entdecken. Dass sie dort stehen, liegt an Maria Krauss von der Frankenmühle. Sie ist mit ihrem Hund, Australian Shepherd Emma, oft im Wald unterwegs und hatte diese Idee. Nun bleiben viele Spaziergänger fasziniert stehen und schauen sich die Arbeiten an. Sie bieten viel Raum für Interpretationen.