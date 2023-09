Auch in Viersen und Niederkrüchten Land und Kreis bauen Glasfaser an Schulen aus

Insgesamt 14 Grundschulen im westlichen und östlichen Kreisgebiet erhalten Glasfaseranschlüsse: Im Westkreis sind es in Niederkrüchten die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt, im Stadtgebiet Viersen die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Dülken, die Brüder-Grimm-Schule, die Martinschule, die Albert-Schweitzer-Schule, die Körnerschule und Remigiusschule sowie das Förderzentrum Ost. Im Ostkreis profitieren in Tönisvorst die Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße St. Tönis und die Katholische Grundschule St. Tönis, in Willich die Albert-Schweitzer-Schule Anrath, die Astrid-Lindgren-Schule, die Schule im Mühlenfeld und die Kolpingschule.