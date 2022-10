Jugendarbeit : Letzte Arbeiten am neuen „BigBass“

Für den rollenden Jugendtreff „BigBass“ wurde 2019 dieses Fahrzeug gekauft und seitdem umgebaut. Jetzt gibt es einen lang erwarteten Termin für den Start. Foto: Peter Schweikert

Grenzland Darauf haben viele Kinder und Jugendliche, aber auch Sponsoren lange gewartet: den Start des rollenden Jugendtreffs im neu gekauften Fahrzeug. Warum die Herrichtung sich seit drei Jahren hinzieht und wann es losgeht.

Wann geht es mit dem neuen „BigBass“ los? Dies fragen sich viele Menschen im Grenzland – und das seit 2019. Damals wurde ein Ersatz für das inzwischen 44 Jahre alte Fahrzeug gekauft, das als rollender Jugendtreff unterwegs ist. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: „Der Innenausbau steht vor dem Abschluss“, sagt Marcus Kamper, seit 2020 als Koordinator des Katholischen Kirchengemeindeverbands Brüggen-Niederkrüchten zuständig für dieses Projekt.

„Wir haben einfach Pech gehabt“, so Kamper. Durch unterschiedliche Faktoren habe sich der Umbau des Fahrzeugs immer wieder verschoben. Jetzt könne man optimistisch sein: „Wir werden den Bus zum 1. Dezember in Betrieb nehmen“, kündigt Kamper an. Allerdings ist das noch nicht das Ende aller Arbeiten am neuen „BigBass“: Er soll nämlich noch schön bunt werden.

Info Linienbus wurde gekauft und umgebaut Doppeldecker Das Fahrzeug von Neoplan, ein Dreiachser von MAN, war unter anderem im Linienverkehr für die Schweizer Post unterwegs gewesen. Gekauft wurde es 2019 für 60.000 Euro in der Nähe von Bayreuth.

Der aktuell rollende „BigBass“ steht damit kurz vor der Rente. Das kann er auch, denn er ist seit 44 Jahren auf den Straßen, hält an Spielplätzen, macht bei Festen in der Region Halt. Vor drei Jahren hat die Kirchengemeinde als Träger nach langer Suche einen Bus gekauft. „Damals musste man abwägen, was man sich leisten kann. Ein neueres Fahrzeug hätte einen sechsstelligen Betrag gekostet, den man nicht hatte“, so Kamper. Er rechnet damit, dass der umgebaute „BigBass“ rund 20 Jahre in Betrieb sein wird. Unter anderem der Förderverein für den Jugendtreff unter Vorsitz von Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) sammelte Spenden, Geld gaben auch der Kreis Viersen und das Schwalmtaler Bündnis für Familien – insgesamt 60.000 Euro. Auch für die Außengestaltung mit Graffiti wurde gesammelt.

Zurzeit befindet sich das Fahrzeug bei einem Unternehmen in Willich. Dort wurden Kamper zufolge die neuen Lüftungsfenster eingebaut. In der kommenden Woche werde ein TÜV-Prüfer den Bus abnehmen. Dies ist notwendig, weil das Fahrzeug früher zur Personenbeförderung genutzt wurde und in Zukunft als Sonderfahrzeug für die mobile Jugendarbeit unterwegs sein wird. Anschließend geht es weiter zum Schreiner, der den Innenausbau, etwa durch Leisten, komplettieren wird.

Der Innenausbau war einer der Gründe für die deutlich verzögerte Umbauphase. „Wir waren mit dem Ergebnis des beauftragten Unternehmens nicht vollständig zufrieden“, erzählt der Koordinator. Zwar habe es wie gewünscht eine Küche und Sitzmöglichkeiten gegeben, doch dort waren Nachbesserungen notwendig.

Bereits bei der Auftragsvergabe für den Innenausbau habe es durch einen Eigentümerwechsel in der Firma Verzögerungen gegeben. Weitere kamen durch die Corona-Pandemie hinzu. Eine Folge der Pandemie: So habe es einen Boom im Wohnmobilsektor gegeben; dieser wiederum habe für Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe gesorgt – und damit auch für Verzögerungen beim Innenausbau am neuen „BigBass“.

Das Fahrzeug hat 60.000 Euro gekostet, der Innenausbau als rollender Jugendtreff rund 43.000 Euro. Dazu kamen 10.000 Euro durch einen Wasserschaden, die nicht über eine Versicherung gedeckt sind.

„Die offizielle Einsegnung werden wir auf das kommende Frühjahr verschieben“, kündigt Marcus Kamper an. Dies geschehe auch, weil der beauftragte Graffiti-Künstler seine Motive nicht im Herbst auf den Bus sprayen will, sondern lieber im Frühjahr. „Das große Fest möchten wir nach der künstlerischen Außengestaltung im Frühjahr 2023 feiern“, so der Koordinator.